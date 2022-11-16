台北市第14屆議員選舉公辦政見發表會，第三場為第1選區政見發表，於16日下午2時登場，北市第一選區士林北投今年應選12席，共有25人角逐，侯漢廷表示，若能連任將檢討跨局處橫向聯繫，應弱化議員權益，加強里長權利。蘇府庭則表示，士林北投老屋很多，應該調高容積率，加快處理老屋都更問題。

侯漢廷表示，路面更新、增設停車格、路面整平等，是都議員應該做的，要競選連任最常被問的是，有政見為何現在不做，去年所提政見，大約一半能實現，三成仍在推行，二成窒礙難行，若能連任將檢討跨局處橫向聯繫，弱化議員權益，加強里長權利，讓他們可以辦簡單會勘，才不會增加行政成本，給議員作秀空間。

蘇府庭則表示，當里長8年，是士林北投土生土長的在地人，士林北投幅員遼闊，議員也最多，但地方建設一直落後，還被南港內湖超越，這裡老屋也很多，應該調高容積率，加快處理老屋都更問題等，議員不能只說做多少會勘，要對地方有想法，知道要怎麼進步，希望給新人一個機會，給無黨籍一席做看看。

此外，政見發表會也發生小插曲，有候選人現場示範抽菸，而違反播出規定，畫面直接被切掉，他也直言參選是為讓人民知道陳時中是說謊騙子，並表示因為抗議被列入民進黨追殺目標，後發表不自殺聲明。