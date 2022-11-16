企鵝從求偶、繁殖到孵化幼雛都在下半年發生，所以越接近年末，屏東海生館內的企鵝們就越忙碌！最近館內的企鵝寶寶們也將離開爸媽，被送進限時開張的「企鵝幼兒園」，在「企鵝幼兒園」裡，企鵝寶寶將歷經換羽的階段，學習理毛、交朋友、適應團體生活等，為「轉大人」邁向下一個鵝生階段做準備！

巴布亞幼雛(屏東海生館提供)

為了讓民眾可以有機會更貼近企鵝，屏東海生館推出的企鵝飼育照護體驗「我與企鵝的0.1毫米」明年二月份場次將於11月17日中午12點在KLOOK上獨家開賣，參加企鵝飼育照護體驗的民眾，不再只能透過展示缸面遙望超萌企鵝，更能與企鵝近距離接觸，彷彿一秒踏進南極，親身感受企鵝原棲息地的氣候生態、環境及習性，同時能化身企鵝飼育員，親手拿起餌料餵食企鵝，除了富有深層教育意義，也達到愛護動物教育的使命！

企鵝飼育照護體驗化身企鵝飼育員，親手拿起餌料餵食企鵝(屏東海生館提供)

每年冬季是屏東海生館極地水域最熱鬧的季節，甫誕生的企鵝寶寶以及成鳥們也逐漸進入換羽期，當企鵝寶寶們成長到一定階段時，將會由飼育人員護送進專門為幼雛搭建的「企鵝幼兒園」，不同種類的企鵝幼雛們將會在幼兒園裡體驗團體生活並學習生活技能，包括如何進食跟游泳，同時也將歷經牠們鵝生的第一次換羽期，換羽的過程中造型千奇百怪，總是會不小心戳到飼育員的萌點，忍不住拿起相機記錄可愛模樣！在褪去出生時用來禦寒、保暖的絨毛，用約莫14至20天的時間來換成具有防水功能的亞成羽後，飼育員才會讓企鵝寶寶下水練習游泳，等待適應人工餵食及學會游泳之後，就能從幼兒園畢業和其他成鳥一起生活；而成鳥們則是必須忍受兩到四週時間無法下水，來換上全新的羽毛。由於正值換羽期的企鵝羽毛會不規則掉落，臉上偶爾也會帶著尚未脫落的羽毛，厭世的表情又頂著大媽頭，呆萌的模樣只有在換羽期才能看見！

現場將分享企鵝夫妻結為連理背後的努力與過程、甜蜜與心動(屏東海生館提供)

因應企鵝們的活躍表現，屏東海生館則是在今年冬季推出《那些企鵝的愛情故事》限時活動，分享企鵝鮮為人知的愛情故事，飼育員也將現身說法企鵝間的愛恨情仇，狗血程度一點都不輸給八點檔！還特邀阿旭寫字公司為企鵝書寫愛情，浪漫的文句也成了海生館新的打卡熱點；同時也為館內的單身企鵝謀福利，號召全台民眾一起進行「單身企鵝應援團」線上投票活動，邀請大家一起為單身企鵝加油打氣，參加投票還能抽近距離照護企鵝的「我和企鵝的0.1毫米」、「夜宿海生館」等多樣好禮；而喜愛企鵝的遊客絕對不能錯過的企鵝飼育照護體驗活動「我和企鵝的0.1毫米」，明年二月份場次也將於11月17日中午12點於klook獨家開賣！屏東海生館推出企鵝飼育照護體驗，就是希望民眾可以透過這個活動實際認識企鵝棲地環境，體驗飼育照護工作，甚至了解每一位飼育員的用心，進而喜愛且一起守護這片海洋。活動名額有限，有興趣的民眾別忘了設定提醒鬧鐘，屏東海生館期待您的到來！