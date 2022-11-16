周二美股四大指數全面收紅，周三台股開漲91.54點報14637.85點，早盤直衝14657.66點最高、大漲111.35點，突破14560點半年線及14600點關卡，並再寫下9月15日以來的兩個月高點，繼10月25日創下波段低點後，指數半個月已反彈16.05%。然漲多熄火在平盤忐忑震盪，午後三度翻黑，更一度摔至14481.06最低、下跌65.25點，高低差達176.6點，科技股穩住，尾盤跌幅收斂，仍收小黑，14600、半年線得而復失，並中止連三漲，卻守住14500關卡。

周三台股終場，加權指數收跌8.96點或0.06%，報14537.35點，成交量略降至2832.24億元；櫃檯指數收漲1.65點或0.91%，報183.31點，收在最高，並創下近2個月高點，成交量略增744.49億元。

台積電ADR周二收漲一成，登9月12日以來最高，權值王台積電(2330)周三平盤之上表現，盤中衝上494元之兩個月高價，尾盤拉抬，終場收漲1.46%或7元，報487元。半導體表現居冠，瑞鼎(3592)、晶豪科(3006)、達能(3686)等強登漲停，瑞鼎股價更衝上近三個月最高價324.5元。聯發科(2454)、日月光投控(3711)等也震盪走揚近1%，鴻海(2317)收持平，聯電(2303)則開高走低，盤中多在平盤之下整理，收挫近3%。

科技電子族群持續支撐大盤表現，電子、半導體分別收漲0.71%、1.3%，電子成交占比略降，但半導體比重升至四成比重。生醫、電腦周邊也收紅，並勝過大盤表現，其餘族群則均收黑，傳產、金融均關燈黯淡表態，航運收跌0.46%，裕民(2606)等散裝族群下表現相對有撐，貨櫃三雄僅萬海(2615)，長榮(2603)、陽明(2609)和航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)股價下滑，其中華航表現居後段班。鋼鐵、紡織、金融等均下跌逾1%，塑膠、水泥跌逾1.5%，油電燃氣、食品更跌超過2%。

高價股方面，股王股后不同調，信驊(5274)下挫1.61%，而股后大立光(3008)則強拉尾盤，成功翻紅收漲0.24%，王后僅差15元。千金股旭隼(6409)同樣漲勢修正，亞德客-KY(1590)收黑仍驚守900元關卡，而半導體的力旺(3529)則跟隨大盤攻上1500元大關、大漲4.79%。譜瑞-KY(4966)、嘉澤(3533)、創意(3443)等500元以上俱樂部成員也大多紅通通表態。

台積電獨攬漲勢，康和證券投資總監廖繼弘認為，台積電15日最高價(還原權值)與月線乖離達21.69%，基於過去兩次的前車之鑑，建議投資人避開乖離過大時的追高短套風險，等待趨勢穩定。永豐投顧總經理李學詩則表示，台積電利空洗禮，10月25日370元底部確立，短中期也提供台股12629底部確立的訊號，目前台積電每股淨值近100元，股價淨值比4倍、400元是長期不錯的投資價位。

大盤整體來看，分析師提到，台指期周三結算，外資仍維持淨多單，力撐台股維持高檔，不過漲多修正下，投資人須留意俄烏戰事、美國升息等變數。財政部長蘇建榮也表示，景氣反轉點應觀察兩件事發展，一為美國升息腳步，二為俄烏戰爭造成的能源上漲。