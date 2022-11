芳怡推出桃樂市實體專輯入圍葛萊美獎。(風潮音樂提供)

桃子造型歌詞本。(風潮音樂提供)

創作女聲Fann芳怡曾於美國進修,並在當地各大 Live House 闖蕩,返台6年後,將日常生活中的情緒觀察落筆成歌,推出創作專輯《Telos 桃樂市》。如水蜜桃禮盒的專輯包裝設計更讓她入圍了第65屆葛萊美獎「最佳唱片包裝設計獎」,芳怡表示,當下看到祝賀訊息時,只是剛好滑開還在勿擾模式的手機,便嚇到睡不著了,「感覺真的很不真實!」

芳怡2009年隻身前往美國進修,畢業後便開始於洛杉磯展開她的音樂流浪旅程,第二張迷你創作專輯《We Are Who We Are 自我意識》入圍過第16屆美國獨立音樂獎。返台後,她曾與金智娟、黃子佼、李千那、陶晶瑩、信、周蕙等藝人合作過,擔任演出合聲。前陣子陶晶瑩的小巨蛋演唱會更因合音歌者異動,而緊急代班救火登台。

芳怡分享道,先前入圍過獨立音樂獎的經驗,給了她和設計師很大的鼓勵與刺激,讓他們更進一步去思考視覺跟音樂可以怎麼融合。新專輯《Telos 桃樂市》曲風多元,從音樂設計到包裝製作上,都成為芳怡出道以來的突破之作。她說,非常謝謝音樂路上有很多前輩和朋友提攜、協助,更要謝謝設計師WHOSMiNG讓「TELOS 桃樂市」更為立體,「畢竟,能以一張華語流行音樂專輯入圍葛萊美獎真的非常感激啊!」

設計師WHOSMiNG接獲消息也相當驚喜,直呼「實在很夢幻!」他特別感謝音樂人芳怡給了他很大的空間與時間,去完成這張有趣的設計。「在這個買CD已經不流行的年代,站在設計師的角度,希望被拿到手的唱片是有趣且值得收藏的。」芳怡分享道,先前入圍過獨立音樂獎的經驗,給了他們很大的鼓勵與刺激,讓他們更進一步去思考視覺跟音樂可以怎麼融合。專輯設計以「桃」與「樂」字為發想概念延伸,搭配水蜜桃產季,將每一首歌曲比喻為不同的養分,收進專輯做成水蜜桃禮盒。除了再現水果攤會使用的蔬果套袋外,桃子造型歌詞本更呼應音樂主題,將人們在面臨不同課題的心理狀態以不同表情來呈現,視覺設計令人格外驚艷。