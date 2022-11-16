芳怡推出桃樂市實體專輯入圍葛萊美獎。（風潮音樂提供）

桃子造型歌詞本。（風潮音樂提供）

創作女聲Fann芳怡曾於美國進修，並在當地各大 Live House 闖蕩，返台6年後，將日常生活中的情緒觀察落筆成歌，推出創作專輯《Telos 桃樂市》。如水蜜桃禮盒的專輯包裝設計更讓她入圍了第65屆葛萊美獎「最佳唱片包裝設計獎」，芳怡表示，當下看到祝賀訊息時，只是剛好滑開還在勿擾模式的手機，便嚇到睡不著了，「感覺真的很不真實！」

芳怡2009年隻身前往美國進修，畢業後便開始於洛杉磯展開她的音樂流浪旅程，第二張迷你創作專輯《We Are Who We Are 自我意識》入圍過第16屆美國獨立音樂獎。返台後，她曾與金智娟、黃子佼、李千那、陶晶瑩、信、周蕙等藝人合作過，擔任演出合聲。前陣子陶晶瑩的小巨蛋演唱會更因合音歌者異動，而緊急代班救火登台。

芳怡分享道，先前入圍過獨立音樂獎的經驗，給了她和設計師很大的鼓勵與刺激，讓他們更進一步去思考視覺跟音樂可以怎麼融合。新專輯《Telos 桃樂市》曲風多元，從音樂設計到包裝製作上，都成為芳怡出道以來的突破之作。她說，非常謝謝音樂路上有很多前輩和朋友提攜、協助，更要謝謝設計師WHOSMiNG讓「TELOS 桃樂市」更為立體，「畢竟，能以一張華語流行音樂專輯入圍葛萊美獎真的非常感激啊！」

設計師WHOSMiNG接獲消息也相當驚喜，直呼「實在很夢幻！」他特別感謝音樂人芳怡給了他很大的空間與時間，去完成這張有趣的設計。「在這個買CD已經不流行的年代，站在設計師的角度，希望被拿到手的唱片是有趣且值得收藏的。」芳怡分享道，先前入圍過獨立音樂獎的經驗，給了他們很大的鼓勵與刺激，讓他們更進一步去思考視覺跟音樂可以怎麼融合。專輯設計以「桃」與「樂」字為發想概念延伸，搭配水蜜桃產季，將每一首歌曲比喻為不同的養分，收進專輯做成水蜜桃禮盒。除了再現水果攤會使用的蔬果套袋外，桃子造型歌詞本更呼應音樂主題，將人們在面臨不同課題的心理狀態以不同表情來呈現，視覺設計令人格外驚艷。