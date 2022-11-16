小朋友和慢慢猴進行互動遊戲。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

小朋友和慢慢猴一同玩遊戲，現場熱鬧又開心。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

「哇！小猴子出來了！」由環台醫療策略聯盟主辦、大千綜合醫院協辦的「擁抱慢慢猴」活動，16日在小朋友此起彼落的驚呼聲中揭開序幕。

主辦單位透過影片、繪本分享、互動遊戲等內容，讓現場的大小朋友一起了解兒童發展不僅需要政策、醫療及教育的完備，一個接納與支持的友善環境更是兒童健康發展最大的關鍵。

大千綜合醫院醫療副院長暨復健科主任蔡建宗表示，大千復健科於2011年設立苗栗縣兒童發展聯合評估中心，提供0到6歲兒童發展聯合評估，透過多專科醫師及各類別治療師全方位合作，早期篩檢出發展遲緩之孩童，並透過物理、職能、語言及心理等復健治療，陪伴慢飛天使健康長大。

此次響應環台醫療策略聯盟成員-嘉義基督教醫院早期療育服務團隊創設的「擁抱慢慢猴」公益活動，期望能夠持續守護兒童的健康發展。

大千醫院指出，發展遲緩的小朋友無論在生活或學習上都需要給予更多耐心與愛心的陪伴，而一個願意接納與支持的友善環境對他們來說更是重要。

「擁抱慢慢猴」就是透過繪本故事的分享，讓大小朋友了解發展遲緩孩子的表現與狀況，以及如何給予他們支持與鼓勵，讓他們擁有一個健康發展的環境。

由全台15家醫院共同組成的環台醫療策略聯盟，每年都會因應社會關注的議題，不定期串連各盟院辦理公益活動。大千身為盟院的一份子，除了提供民眾優質的就醫品質，能與各家醫院共同參與社會公益，為社會盡一份心力，也是大千努力的目標。