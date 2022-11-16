全球經濟下行風險升高，科技產業也面臨景氣反轉，根據韓媒BusinessKorea報導，南韓大廠三星電子第三季庫存超過57兆韓元，年增幅高達51.6%，其中DRAM、NAND Flash和IT產品銷量大幅衰退，顯示由於全球經濟持續走下坡，產品需求依舊疲軟。

報導指出，自疫情爆發以來，三星庫存資產持續增加，在2019年第四季為5.8兆韓元，但到2020年第四季增加至32兆韓元，2021年第四季度來到41兆韓元，今年第三季度庫存則超過57兆韓元，與2021年底相比大幅增加38.5%。其中，DRAM、NAND Flash和IT產品的庫存金額累計高達16兆韓元。

此外，三星旗下智慧型手機工廠的產能利用率也創下歷史新低，今年第三季其手持裝置工廠產能利用率72.2%，較2021年同期的80.3%減少8.1個百分點，等同10條產線中只有7條在運作，創下開始公布數字以來的最低紀錄。

另根據美國財經媒體滙編的數據，截至9月29日，韓國100家最大公司的庫存大幅攀升，從一年前的193兆韓元增至300兆韓元，此增速創下10年來最高。