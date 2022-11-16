日本女星松原千明驚傳10月8日在夏威夷家中離世，享年64歲。她過去曾參加化妝品代言人海選，因出色外貌從2萬多名競爭者中脫穎而出，因此進入演藝圈，後和男演員石田純一結婚，卻慘遭對方出軌，男方辯稱「不倫是文化」，令外界驚訝，離婚後她帶女兒松原堇定居美國夏威夷，有消息指出女兒因為太過悲痛刪光社群平台上與母親的照片，且訊息未讀未回疑似失聯。

松原千明五官標緻，在演藝圈曾紅極一時，她因戲認識男演員石田純一，兩人交往7年後在1988年結婚，時隔2年誕下女兒堇，不料1996年丈夫爆出婚外情，出軌模特兒長谷川理惠，石田純一當時聲稱「不倫是文化」，引起社會譁然。松原千明事後在節目上透露，丈夫說出這種話時，正好是女兒小學考試的前一天。

為保護女兒，松原千明帶著孩子離開日本，定居夏威夷長住，直到1999年夫妻倆才正式離婚，她和小8歲的夏威夷美國語言老師再婚，兩人育有一子；松原千明和石田純一因女兒的安排曾私下見面，直到26年才罕見在電視節目中同框，前夫公開向松原千明道歉，兩人才終於和解。

據日媒《女性SEVEN》報導，松原千明晚年健康不太好，鄰居透露她時常待在家中很少外出，女兒堇如今成為模特兒，時常在世界各地趕行程，無法陪伴在她身邊，因第二任婚姻也離婚收場，晚年的松原千明多是一個人生活，突然離世也令家人大受打擊，得知母親死訊後，松原堇社群平台已有1個多月沒有更新動態，且刪除許多與家人的照片，朋友傳的訊息也沒有讀取，令身邊親友相當擔心。