東訊（2321）今（16）日召開第一次股東臨時會，會中決議通過為改善財務結構，辦理減資彌補虧損，減資金額達6.43億元，銷除股份64,327,848股，減資比例約為68％，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份。減資後實收資本額將由現行的9.46億元減少至3.03億元。

東訊指出，公司債權人若對前項減資案之決議有異議，請自本公告日起31日內以書面向東訊提出，以便依公司法第281條準用第73條及第74條之規定辦理，逾期未表示者即視為無異議。