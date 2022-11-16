仁德再生水廠新建工程今天下午舉行開工動土典禮，由台南市長黃偉哲(右)與內政部政務次長陳宗彥(左)等人祈求工程如期如質完工。(曹婷婷攝)

仁德再生水廠新建工程今天下午舉行開工動土典禮，由台南市長黃偉哲(左四)與內政部政務次長陳宗彥(右四)等人主持動土儀式。(曹婷婷攝)

極端氣候使得台灣頻繁上演缺水窘境，為兼顧民生與產業用水，中央投入66.7億元協助台南推動永康、安平及、仁德3座再生水廠，今天開工動土的仁德再生水廠首創「以水換水」模式，由台積電購買再生水就近供應奇美實業，節省約17億元管線建設成本，預計2024年底完工，每日供應8000噸再生水。

今天動土典禮由台南市長黃偉哲、內政部政務次長陳宗彥、水利署副署長黃宏莆等人手持金鏟，象徵動土。陳宗彥說，穩定供水之於發展韌性台灣，是相當重要一環，面對氣候變遷，再生水廠不只兼顧產業與民生用水，也是未來戰備、備援很重要的一塊，因此中央相當重視。

他說，台灣近3年來面臨颱風都「擦邊過」，從台灣繞過去，這種狀況尤其不利於台南水情，因台南倚賴颱風帶來足夠蓄水，冬季台南又嚴重缺雨，宜蘭連續30幾天24小時不間斷降雨，反觀台南卻一滴雨水都沒下，再生水推動更顯重要，中央也給予全力支持。

黃偉哲說，大家都記憶猶新，去年5月底前，台南的曾文水庫、南化水庫、烏山頭水庫、白河水庫加起來只剩7000多萬噸水，產業要用水、民生也要用水，一期稻作雖休耕，但用水仍陷入窘境。他說，遇到枯水期，大家都想到鑽井挖洞，事實上，每天用的水都可以回收，也符合環境永續概念。

黃偉哲指出，目前台南有永康、安平、仁德共3座再生水廠，仁德更透過水權交換，讓奇美實業把自來水交換給台積電用使用，讓輸水管線無須拉到30公里外的南科，節省17億元的管線鋪設成本。他也感謝中央支持，仁德再生水廠總工程經費9.8億元，中央負擔92％，地方政府只需負擔7800萬元，希望工程早日如期如質完工。\