弘道基金會「寒冬助老」募款開跑，小朋友參與完成守護老王子與公主任務。（陳淑芬攝）

童話故事不會永遠美好！弘道今年「寒冬助老」募款開跑，16日在台中驛站推出「王子與公主老後生活特展」，由90歲腿力退化的東林爺爺扮青蛙王子、81歲牙口老化的阿音奶奶演白雪公主攜手剪綵，透過「孤老童話世界」繪本及實境「獨老的家」展示，讓社會了解獨居長輩面臨的生活環境及困境，呼籲各界愛心捐款助老。

弘道老人福利基金會每年歲末發起「寒冬助老」獨居弱勢長輩關懷計畫，今年規畫籌募3000萬元提供年節除舊佈新、辦年貨、圍爐餐、走春迎新及關懷陪伴等服務。今年底有選舉強勢壓境，為吸引社會關注，推出「王子與公主老後生活特展」，16日在台中驛站（舊台中火車站大廳）開展，將展至12月11日。

弘道邀請插畫家重新編畫「白雪公主」、「青蛙王子」、「睡美人」及「灰姑娘」等4本童話，展出正常版及大型版2款「孤老童話世界」繪本書；現場實體布置重現「獨老的家」，帶民眾深入體驗長輩的居住環境及處境，並透過「任務卡」指導民眾如何照顧長輩飲食生活。

「當白雪公主再也咬不動蘋果！青蛙王子腿退化常困井底！」弘道台中服務處處長陳國慶表示，獨居弱勢長輩都有各自的故事、經歷，「孤老童話故事」顛覆大家美好的想像，「白雪公主」再也咬不動蘋果，每天隨便煮、隨便吃；「青蛙王子」最怕的魔咒是新年一個人；「睡美人」失去親友陪伴，從此失眠；「灰姑娘」雙腳退化，穿不上玻璃鞋、也出不了門。

弘道老人福利基金會強調，「寒冬助老」獨居弱勢長輩關懷計畫，捐助項目包括，600元助老饗年菜圍爐餐；1200元助老除舊佈新、辦年貨；3000元助老關懷服務一整年，呼籲民眾及各界企業愛心響應。

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