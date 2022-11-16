台東縣長選舉候選人今錄製公辦電視政見會，由國民黨饒慶鈴、民進黨劉櫂豪、無黨籍陳長宏等3人輪流發表政見。其中劉櫂豪從宜居城市、青創就業、品牌農業、原鄉永續、文化深耕等5面向要造好新台東，他說要挑戰幾十年不變的政治結構。

劉櫂豪指出，在登記參選時，政見發表方式他選擇候選人辯論，但因其他候選人不同意，因此台東縣選委會才改以個人政見發表形式辦理。

台東縣選委會說明，參選登記時，會附上表格讓候選人勾選願不願意辦理政見發表及採何種方式政見發表，確實僅有劉櫂豪1人勾選以辯論方式辦理；因此願意參與政見辯論未超過3分之2，決議採取個人政見發表，現場錄影後播出。

劉櫂豪從過去立委的政績談到當選縣長要以宜居城市、青創就業、品牌農業、原鄉永續、文化深耕5個面向來造好新台東；他也強調要與農民站在一起，從擴大內銷、加工、拓展其他外銷國、保險、協助轉作，允諾要讓台東鳳梨釋迦走出一條新路。

劉櫂豪最後強調，他要挑戰的不是一個候選人，是幾十年不變的家族政治及結構。他說，台東有翠綠的山林、開闊的海洋、藍天白雲、金黃稻田、多元族群，百花齊放的色彩繽紛，絕對不是只有單一的顏色，台東的政治也不應該只有一種選擇。

台東縣選委會表示，第19屆縣長選舉候選人競選活動期間從11月16日起至11月25日，為期10天，今日的電視政見發表將於17日起至25日止，分別在地方有線電視台每天中午12時、晚間18時等2個時段全程播出。