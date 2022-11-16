年度永續盛事台灣企業永續獎暨全球企業永續獎頒獎典禮於11月16日舉行，信義房屋獲得十大永續典範企業獎等多項大獎，為房仲業唯一，其他獲獎企業包括台積公司、台達電子、聯發科技、玉山金控等，這也是信義房屋第八度獲十大永續典範企業獎，評審肯定信義房屋ESG各面向的努力，發揮社會影響力並邁向淨零，達到永續好生活。

由台灣企業永續學院主辦的「第15屆TCSA台灣企業永續獎」參獎家數達424家，較去年成長29%，創歷年新高，占台灣上市公司市值的76%，顯見永續發展已成為各界關注重點。

信義房屋獲TCSA台灣企業永續獎，綜合績效方面獲台灣十大永續典範企業獎-服務業組，單項績效方面獲氣候領袖獎、創新成長領袖獎、透明誠信領袖獎，永續報告方面則獲不動產及營造業第1類白金級肯定；此外，更獲GCSA全球企業永續獎最佳案例獎及永續報告書獎。

其中，氣候領袖獎方面，評審肯定信義房屋於碳足跡減量效益的努力，積極參與CDP、SBTi、台灣淨零行動聯盟等國內外氣候行動倡議，包括CDP（Carbon Disclosure Project）2021年評比，信義房屋獲「A list」最高等級認證，以及信義房屋自2020年導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)框架，今年更發布TCFD報告書，取得英國標準協會（BSI）查核獲Level-5+最高等級，為全球不動產企業第一家。

而創新成長領袖獎方面，信義房屋則以創新兩大專案「AI智能推薦」與「DiNDON智能賞屋」，提升員工與買賣雙方購售屋成效，為不動產業帶來新變革；透明誠信領袖獎則肯定信義房屋建立了完善的公司治理機制，甚至優於法規和產業規範標準，引領產業向上提升，並連續8年獲證交所「公司治理評鑑」上市組Top 5%的最高肯定。

信義房屋永續報告書獲不動產及營造業第1類白金級肯定，並採用GRI、SASB、TCFD等國際標準及規範；總召集人簡又新表示，本屆永續報告共287家單位參獎，顯見企業接軌國際永續規範，樹立誠信治理及透明揭露楷模。