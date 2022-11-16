台北市中正區忠孝東路一段地下道14日凌晨因2車幫派份子酒駕競速，導致24歲王姓駕駛遭無辜追撞後翻覆當場死亡。其中一名肇事李姓男子當場藉酒意推打員警，遭員警連開2槍經送往醫院救治2天後，今（16）日下午出院，由員警推著輪椅將李男移送地檢署偵辦。

回顧整起事發經過，14日凌晨4時許，李姓男子（22歲）在信義區夜店酒後駕駛BMW轎車與另車競速狂飆，行經忠孝西路行車地下道時，不慎追撞前方小轎車，導致前車王姓駕駛（24歲）車輛翻覆身亡。警方到場後，李男態度囂張，甚至作勢攻擊員警，警方見狀「大膽開槍」朝其腿部連轟2槍，順利將其壓制。

經過2天治療，李男腿部傷勢康復出院。由於李男酒測值高達0.95，警方依妨害公務、酒駕致死以及公共危險罪嫌送辦，移送時腿部仍有傷勢，由警方推輪椅上警車，面對媒體詢問則不發一語。

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