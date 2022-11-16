親子台的哥哥姐姐角色在孩子心中扮演重要角色，更是許多藝人剛出道時的搖籃，曾在東森YoYo台當第一代「鳳梨哥哥」的簡義隆，今(16日)突然傳出猝逝，他的弟弟代他在臉書發文宣布噩耗，並表示當下非常突然，等家人發現他情況不對時已經來不及了，後事仍還在處理中。

簡義隆除了是鳳梨哥哥這身分外，過去曾參加第一屆Color Idol卡樂偶像歌唱大賽獲得冠軍，昨(15日)簡義隆的弟弟在他的臉書發表聲明，指他在昨天早上離開人世，因要處理哥哥的後事，又不清楚簡義隆的人際圈，因此如果想參與的人請撥打提供的電話報名，以方便統計人數。

「鳳梨哥哥」簡義隆（右1）驟逝，中間為香蕉哥哥，左為葡萄姊姊。（圖／中時資料照片）

事發突然，引來許多簡義隆的朋友紛紛留言哀悼，簡義隆的弟弟則再次回應，表示得到許多人反問過世原因，他意有所指透露：「如果跟他認識較久的朋友，應該知道前兩年就有曾經出現突發狀況，只能說我們也很難過這次已經沒有上次的幸運，等家人發現時已經都來不及了。」

簡義隆弟弟代他發文宣布噩耗。（圖／翻攝自Longer Chien臉書）

簡義隆的弟弟說，人生就是這麼無常，「很難過很不捨但是無可奈何」，「更多的細節容我們為他保留著，也讓我們有時間與盡可能平靜的心情來處理他的後事，請大家給予祝福與祈禱就好。」並希望大家能多給他們一些包容，「其他的詢問就請先打住，我想可以告知大家的都在這個發文內了」。