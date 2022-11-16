由行政院國家發展委員會主辦第5屆政府服務獎，共有133個機關參賽，苗栗縣政府以「重現百年鐵道生命力-舊山線鐵道文化資產保存與創新」參獎、歷經2階段式審查評選後，首次獲得社會關懷服務類獎項殊榮。

舊山線鐵道全長15.9公里，為臺灣重要文化資產與鐵道工藝典範，於1998年停駛後閒置，苗栗縣政府為彰顯舊山線鐵道文化價值，在民國105到107年爭取交通部觀光局跨域亮點計畫補助經費，活化舊山線閒置鐵道及沿線場站公共環境整備，並辦理招商營運為全國首創新遊憩體驗。

從2019年7月1日正式營運到今年10月累計搭乘人數超過170萬人次，成功帶動舊山線周邊地方發展與觀光效益，成為臺灣遊憩觀光新亮點。

苗栗縣長徐耀昌表示，政府服務獎設立的目的是要鼓勵各公務機關與時俱進，提供更優質服務，帶啟所有行政機關追求更優質的服務表現，為人民創造便捷友善的生活，苗栗縣政府獲國家發展委會及委員認同，首次獲獎，備感榮幸。

他說，舊山線整體計畫推動，除提昇舊山線地區整體公共服務及設施品質外，更增加地方觀光經濟效益及就業機會，降低人口外流問題，創造就業與青年迴游契機，並提供退休銀髮族二度就業機會。

獲獎單位文觀局長林彥甫表示，舊山線鐵道自行車係透過跨機關資源互享策略整合與民間參與促參的模式，日前也獲得財政部第19屆金擘獎7大獎項肯定，也是苗栗縣政府首獲金擘獎殊榮。

他說，本案在營運期間能節省政府財政支出2億870萬元並增加政府財政收入2億5千萬元，達到跨域整合資訊公私合作共贏願景。

林彥甫表示，得獎是個開端，後續苗栗縣政府除舊山線鐵道文化動態保存模式服務升級與持續投入資源外，將持續優化既有環境空間，包含延伸至台中市、跨縣境營運等，與持續推動在地文化深化與永續經營，培育導覽解說種子與在地體驗教育等軟體行銷配套，以達永續發展。