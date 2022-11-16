澎湖縣長候選人賴峰偉16日在政見發表會表示，他感謝全體醫護人員的努力，從2020年初至今，打了3年防疫的仗，澎湖的確診率、死亡率，均為全國第二低，澎湖沒有被百年來最大的疫情擊倒，我們挺過疫情，澎湖屹立不搖。

賴峰偉表示，2003年爆發SARS，他是當時的澎湖縣長，曾陪伴鄉親走過那段艱辛的抗SARS歲月。他深知病毒無情，因此當2020年農曆春節，新冠肺炎剛從國外傳入台灣，基於他處理SARS的經驗，他採取「超前部署」、「料敵從寬、禦敵從嚴」的高標準防疫原則。

賴峰偉表示，在疫情的第一時間，他協調海巡署提高取締能量，防止陸船越界，取締海上交易，在劉陳昭玲議長的支持下，縣府動用第二預備金在澎湖機場、馬公港裝設紅外線體溫測量儀。此外，金馬澎聯合促請中央要求離島居民自國外入境，須在台灣本島先完成居家檢疫。

賴峰偉說，這些嚴密的防疫工作，讓澎湖在2020年創下「零確診」的成果，獲得中央頒贈「COVID-19固守邊疆獎」，並在當年成為國民旅遊的首選，大賺觀光紅利，5月19日全國進入三級警戒，他立即宣布5月28日起在澎湖機場設置快篩站，雖然起初陳時中不同意澎湖做入境快篩，但在他的堅持下，中央才勉強同意旅客可「自願」快篩。

賴峰偉話鋒一轉，抨擊因陳時中未準備足夠疫苗，造成全台搶打疫苗的困境，也在他透過楊曜立委向中央爭取，說明澎湖醫療量能與台灣本島的落差，應優先配發疫苗，同時指示衛生局縝密規劃疫苗施打計畫，才能安然度過疫苗荒的問題。

賴峰偉說，他每日召集衛生局等單位，檢討疫苗施打進度，並協調各醫療院所，加開接種時間，澎湖成為全國最早開放18歲以上施打疫苗的縣市，並創下疫苗接種率全國第二高的成績。