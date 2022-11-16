民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安涉入立院助理費爭議，新竹市長選戰演變成全國焦點，國民黨候選人林耕仁今赴立法院開記者會，質疑新竹市的大車站計畫，預算從50億元增加到104億元，與新竹市棒球場從3.5億元增加到12億元一樣，就是「落跑二人組」慣用的手法，規避議會監督。

林耕仁表示，新竹市長久以來，因為一條鐵路的發展，撕裂了新竹市東西區的發展，也阻礙了兩邊居民交通的暢行，新竹市大車站建設，在前市長林智堅、前副市長沈慧虹這兩位「落跑二人組」，慣用增加預算的方式，不斷地延宕。

林耕仁指出，先有新竹棒球場將原先3.5億元預算增加到12億元，緊接著大新竹車站從50億元預算，暴增到104億元，兩位「落跑二人組」慣用不斷增加預算的方式，規避議會監督，預算三級跳，把市民當塑膠，讓新竹市民完全看不下去。

國民黨立委鄭正鈐指出，新竹市民進黨執政下荒腔走板，雖然爭取中央經費是好事，但錢如果亂用，如同新竹大車站、文化局預算給特定廠商、市立圖書館等等，人謀不臧問題將不被看見，呼籲新竹市換黨執政，讓所有新竹市265億預算攤在陽光下，揪出問題所在。

國民黨立委李德維直言，新竹市人非常關注新竹市相關發展，在前市長林智堅主政下，發現相當多的問題，像是廠商搖身一變成局長，國民黨團請教沈慧虹前副市長，假設未來入主市府，會不會「林規沈隨」？繼續追隨林智堅前市長的作法？會不會成為林智堅的魁儡？延續相關政策、做法？背後仍是林智堅同樣的團隊？

國民黨團總召曾銘宗強調，新竹市重大建設的經費，到底有沒有用在刀口上？國民黨團會要求審計部介入調查，預算是否用在刀口上？還是亂花預算，為花錢而花錢？假設審計部專案查核後發現涉及不法，必須移送法辦；同時也呼籲檢調主動介入調查，依法行政。