民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（16）日合體立法委員吳思瑤車隊掃街，鄭運鵬提及，吳思瑤跟他說「台北市這8年來少了24萬人口」，這番話讓鄭運鵬很有感，並表示完全印證了，選對人、會做事，桃園就大進步；如果選錯人，這些進步都沒有。

鄭運鵬今在臉書感謝吳思瑤力挺，他表示，好喜歡在車掃途中，看到每一位市民朋友肯定的眼神，期待與支持，「倒數10天，謝謝我的兄弟姐妹們一個接一個來桃園給我支持，因為大家都關心桃園的未來，不讓桃園走回頭路！」

鄭運鵬提及，吳思瑤看到桃園這幾年的進步，便跟鄭運鵬說，台北市這8年來少了24萬人口，但桃園的市民朋友在8年前選對人，人口足足增加21萬人，還是六都人口唯一正成長的城市。鄭運鵬表示，這番話完全印證了，選對人，會做事，桃園就大進步；如果選錯人，這些進步都沒有！

鄭運鵬強調，肯定桃園市長鄭文燦的施政，請把票通通投給他，「讓我來延續桃園五星市政的好成績，桃園一定進步不回頭！」