合庫金(5880)今日召開線上法說，公布2022年前三季歸屬母公司稅後淨利148.15億元、年減6.72％，每股盈餘（EPS）1.06元。總資產4.47兆元、年增3.81％，平均淨值報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）分別為9.06％及0.46％，低於去年同期、但較上半年提升。

合庫金第三季合併淨收益150.19億元，季增22.79％、年減0.51％，歸屬母公司稅後淨利57.9億元，季增22.49％、年減5.65％，每股盈餘0.42元。前三季合併淨收益388.06億元、年減6.62％，歸屬母公司稅後淨利148.15億元、年減6.72％，每股盈餘1.06元。

其中，核心子公司合庫銀前三季淨收益357.21億元、年減2.85％，稅後淨利137.58億元、年減3.48％，每股盈餘1.25元。其中，利息淨收益277.4億元、年增6.41％，手續費淨收益48.48億元、年減0.12％，金融商品淨收益29.58億元、年減達43.38％。

不過，合庫銀前三季放款餘額2.59兆元、年增4.65％，存款餘額3.6兆元、年增7.22％，業務動能持續提升。呆帳提存9.57億元、年減達56.87％，逾放比0.21％、備抵呆帳覆蓋率568.56％，資產品質穩健。

合庫金總經理陳美足表示，全球均面臨強大通膨壓力，美國聯準會升息幅度及速度高於市場預期，全球股債市場大幅震盪，使前三季金融商品處分及評價損益衰退，證券獲利亦受股市總成交值衰退影響，去年基期墊高亦是原因之一。

不過，陳美足指出，國內外升息利差擴大的正面效益已逐步反映，合庫銀淨利息收益率升至0.937％、存放利差升至1.28％，使合庫金第三季獲利季增達22％。資本適足率13.18％、第一類資本適足率11.42％，已符合金管會對系統性重要銀行（D-SIBs）的法定資本要求。

陳美足表示，合庫銀近年在中小企業、信託及永續金融三大重點業務推展有成，並持續拓展海外金融版圖，捷克代表人辦事處已於14日開業。為掌握東南亞經濟成長商機，已遞件申請設立新加坡分行，未來將利用該據點前進東協樞紐地區，提供更完善的全球金融服務。

展望後市，面對金融市場變動，陳美足表示，合庫金將積極掌握升息趨勢，擴大利差收益、精進核心業務等優勢，強化風險資產組合，靈活調整財務策略、擴增海外業務規模、加速數位轉型、掌握永續商機，以穩健經營、持續締造佳績。