西門子能源(Siemens Energy)周三發出公告，稱不會為2022年派發股息，主要是因為陷入困境的風力渦輪製造商西門子歌美颯(Siemens Gamesa)的淨虧損不斷擴大，並且面臨諸多挑戰。

西門子能源上季的淨虧損為6.47億歐元(約6.69億美元)，其中包括由於俄羅斯分公司的重整，而產生2億歐元的費用。

西門子能源擁有西門子歌美颯67%股份，並已發起40.5億歐元的收購要約，要在12月13日以前買下剩餘的股份，以便更好地整合此一部門，解決下一代渦輪機產品的品質問題。

西門子能源執行長Christian Bruch在聲明中說：「在充滿挑戰的一年裡，我們的天然氣和電力業務再次交出了堅實的業績，但西門子歌美颯卻未能達到預期」。

該公司稱，第四財季(7~9月)銷售為年增5.9%，到達92億歐元，表現高於88億歐元的預期。西門子能源充說明，上季積壓訂單高達974億歐元，創新高紀錄。