尋求連任的台東縣長饒慶鈴，今（16）日在政見發表會上說明了自己上任4年來努力的成果，除解決爭議10多年的焚化廠、美麗灣大案，更打造多項全台第1的社福政策，接下來她將持續拚經濟，全方位帶動台東進步。

饒慶鈴今日在臉書表示，她上任後率先整合團隊，高效率解決焚化廠、美麗灣2件爭議10多年的大案，並積極引進高醫團隊、5G遠距視訊診療，還補足專科醫師，讓台東可以有24小時的眼科、整形外科、心臟外科等服務，大幅度的提升醫療量能。

「負債降至17年來最低點！」饒慶鈴透露，4年前她剛上任時，台東縣每人的負債平均為2萬5849元，在她與團隊積極的努力下，縣府財政狀況越來越好，負債甚至降至17年來最低點，到今年10月每人平均負債只剩4404元，而在財政穩定的狀況下，台東也創下多項良好的社福政策，包括全台第1個公私托嬰月費一致、全台第1個免費乳癌篩檢降至40歲、全台第1個60歲以上長輩免費配老花眼鏡、全國第1個免費篩檢子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌、胃癌、肝癌、肺癌等。

饒慶鈴強調，自己將在第2任期中繼續為台東人拚好日子，以慢經濟為主軸，從產業、建設、科技、藝術、社福、原民等方面，全面帶動台東再創幸福高峰，希望能夠獲得選民的繼續支持，綻放台東藍。