中油表示，台灣永續能源研究基金會主辦之「全球企業永續獎（GCSA）」及「台灣企業永續獎（TCSA）」16日舉行聯合頒獎典禮，中油獲頒包括首度獲選「全球企業永續獎」的「永續報告書獎（英文）」－銀獎等8項大獎，由董事長李順欽出席受獎。

「台灣企業永續獎」至今邁入第15屆。為使全球企業提升永續競爭力，主辦單位2018年起設立「全球企業永續獎」，開放來自全球各地區企業報名參獎，向國際接軌；此次參與評比企業共計424家，中油從眾多競爭者中脫穎而出，領銜國營事業最佳表現，獲得獎項涵蓋三大類八大項。

中油指出，今年獲獎8項大獎包括首度獲選「全球企業永續獎」的「永續報告書獎（英文）」－銀獎；另獲頒7項「台灣企業永續獎」，包含「永續報告書獎（中文）」－能源產業白金獎及6項「永續單項績效獎」－氣候領袖獎、人才發展領袖獎、創新成長領袖獎、永續供應鏈領袖獎、水資源領袖獎及性別平等領袖獎。

中油自2007年起自願性編製永續報告書，迄今已發行第14本，此次中英文版報告書首度獲頒雙料獎項，肯定中油接軌國際準則精進資訊揭露的品質與深度。今年更以2022年為淨零元年，持續配合政府淨零路徑，結合「優油、減碳、潔能」三大策略全面布局，加速產業轉型腳步、邁向淨零，實現「Clean Power Company」（ＣＰＣ）新願景。