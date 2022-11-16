和潤電能旗下持股90％子公司昭暘能源公司、洸洋能源公司與雷克電能合作，配合國家能源轉型政策，參與行政院農委會水產試驗所籌劃之漁電共生試驗育成基地。農委會與水產試驗所舉辦「漁電共生台西育成基地併聯啟用」典禮，宣告育成基地正式運作，並向相關單位以及養殖業者分享漁電共生發展成果。

和潤電能指出，這次參與水產試驗所育成基地計畫之案場，共有兩種不同型態的漁電共生電廠：昭暘能源裝置容量1,564kWp，屬地面型漁電共生案場，主要養殖牛奶貝與白蝦、黃金鯧等漁種養殖；洸洋能源裝置容量1,024kWp，屬水面型漁電共生地長，主要養殖白蝦與其他漁種養殖。

和潤電能表示，這次兩種型態的漁電共生案場，依照養殖業者作業習慣與需求，進行案場的設計，綠能設施部分於今年5月底完工掛表後，經池區整理、養水後，於今年8月放養白蝦、10月放養牛奶貝，預計明年開始可陸續收成。

和潤電能指出，公司自今年成立以來，以全方位綠能服務為發展策略，業務範疇包括創能、儲能、用能、綠能融資等，積極發展綠色能源服務，推動能源轉型，並致力於發展對環境有益的智能解決方案。創能業務目前持有太陽能光電案場數已達67場；儲能業務透過投資儲能系統，積極參與台電調頻備轉服務（AFC）；用能業務則合資成立充電樁營運商－充壩技術服務公司，布建快慢充電樁，提供全品牌車主最佳之充電服務及體驗。此外，對於有意推動綠能的業者亦提供資金分期服務，助上下游供應鏈夥伴能源轉型。