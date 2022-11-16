近期熱播劇集《台北女子圖鑑》講述一個年輕女性如何在台北跌跌撞撞走過20年，並在感情經歷中慢慢摸索自己理想的愛情樣貌。交友軟體Tinder根據調查數據盤點5種大家最常遇見的配對對象類型，或許你曾經遇見這些類型的配對對象，透過調查提高自己找到靈魂伴侶的機率。

「幽默風趣之陽光戶外型」，隨著社交軟體上的個人檔案中，各式各樣的梗圖如雨後春筍般瘋狂崛起，不難想像「愉快、開心的相處過程」對很多會員來說，是判斷是否繼續與對方深入交流的關鍵。Tinder也在近期的使用者調查中發現，有超過6成的會員希望可以透過約會找尋屬於自己的幸福，更有近6成的會員表示讓自己感到幸福的關鍵正是「能讓自己發自內心的開懷大笑」。

「柏拉圖式愛情之靈魂伴侶型」，與其找一個能陪你上山下海、或是穿梭在博物館和畫廊中，或許你更期待遇見一個能在夜半時分陪你談天說地、暢聊內心瑣事的靈魂伴侶。Tinder也在近期的使用者調查中發現，有超過一半（58％）的年輕世代會員正在尋找擁有開放的心胸、且更有包容度的配對對象，即使在相互了解後發現彼此不是對方理想的另一半，也能坦蕩自然的告訴對方自己心裡真正的感受和想法。

「十萬個為什麼之好奇寶寶型」，除了愛情之外，友情也是年輕會員的生活中不考或缺的一環，Tinder觀察，有近7成的社交軟體使用者對於能在平台上遇見的各式會員感到興奮和好奇，更有超過6成的使用者希望可以透過社交軟體認識，不論是透過對方照片透露的個人氣質、興趣標籤展現的個性、或是挑選的主題曲所散發的音樂品味，都有機會讓彼此更近一步。

「一見如故之相見恨晚型」，如果能遇到與自己一拍即合的對象，是難能可貴的事，對喜歡探索更多交友可能性的會員來說，能遇到火花四射的戀愛對象也好、能與自己暢聊天南地北的摯友也好，有將近70％（68％）的年輕世代會員表示自己希望能夠透過社交軟體遇見與自己擁有相同價值觀的配對對象。

「羅密與茱麗葉之愛情就是一切型」，有高達近8成（76％）的年輕世代成員希望可以找到女自己相知相惜一輩子的「對的人」，「Explore」探索專區的「尋找真愛」正是為此開發，想在聖誕前夕譜出戀曲，不妨嘗試。