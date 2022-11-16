新北市林口昨（15）日晚間發生女子遭不明男子持利器攻擊的案件，造成被害人後腦撕裂傷及頭骨骨裂等傷勢，所幸無生命危險，而犯案男子在今（16）日上午落網，訊後依殺人未遂、傷害、竊盜、妨害公務罪等罪嫌移送。

據了解，被害人葉姓女子（25歲）昨日晚間10時許，獨自走在林口中正路上，突然遭不明男子持利器攻擊後腦勺，嫌犯犯案後隨即騎乘機車逃離現場，葉女則是造成後腦撕裂傷及頭骨骨裂等傷勢，所幸並無生命危險。

林口警方接獲報案後，立即成立專案小組調查，警方發現嫌犯先於五金百貨內竊取刀具後，騎乘機車離開，途中遇到被害人葉女，便以該刀具攻擊對方後腦勺，警方根據監視器調閱車籍後，鎖定1名鍾姓男子（29歲）涉有重嫌，並發現他將作案車輛停放於桃園，警方便部署警力埋伏。

今日上午9時，警方發現鍾嫌現身，便上前緝捕，鍾嫌被警方帶往拿取犯案刀械時，鍾嫌不願交付鑰匙，堅持自己開車箱取贓物，而與警方發生推擠，當場遭警力壓制，並依妨害公務偵辦。

鍾嫌被警方逮補後，帶回警局偵訊，並依殺人未遂、傷害、竊盜、妨害公務罪等罪嫌移送，至於為何要攻擊被害人，犯案動機還要釐清。另外，鍾嫌也在本月5日中午，涉嫌無故以石頭丟擲超商落地窗，造成破損，商家財損近3萬元，當時也被依毀損罪嫌函送。