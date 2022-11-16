造橋鄉農會積極行銷在地有機友善農特產品，16日舉辦農特產品地產地銷及蔬果保冷包裝上市發表會，小舖除供應各類認證的有機農特產品外，另增加通訊軟體直接下單及低溫保冷袋包裝服務，讓消費者輕鬆採購食材，且買得安心吃得健康。

造橋鄉農會由3巨頭理事長陳福裕、常務監事何桶生及總幹事彭森華領軍出席發表會，會前先由縣府農業處長陳樹義與造橋農會推廣部主任吳美慧，透過臉書直播介紹社區小舖各類產品、營業時間、結帳方式，特別推出Line輕鬆下單、取貨簡便等優點。縣府秘書長陳斌山、鄉長黃天貴及議員、代表也相繼到場，聯袂為農特產和蔬果保冷袋代言。

縣府秘書長陳斌山代表縣長徐耀昌，感謝縣農會與基層農會長年來對縣政的支持，這次造橋農會推出經過認證符合3章1Q的有機產品，包括農場、有機耕作和產銷履歷認證的蔬果和魚肉，除了新鮮安全之外，新推出軟體下單和保冷袋包裝，方便選購、付費，且在消費者取貨後仍可維持產品新鮮度，保冷袋重複使用也符合環保趨勢。

陳斌山表示，苗栗是農業大縣，確保農特產的品質並暢通行銷管道，是廣大農友一致的期待，希望農友、農會和縣府攜手為食安把關，未來縣府仍會盡力輔導並協助基層農會，繼續作為農友、農會的後盾，讓苗栗豐富多元、廣受青睞的農特產品，擴大行銷到全國各地，增加農友收益。

縣府農業處長陳樹義說，造橋農會率先推出的蔬果保冷袋，頗有使用傳統瓦斯桶的概念，可重複交換使用非常環保，容量普遍也符合消費者的需求，輕鬆下單、簡便取貨的優點，對上班族很有吸引力，疫情期間輕鬆買菜，所以又稱之為「蔬壓袋」，縣府希望將來推廣到其他農會，甚至再融入富胖達宅配到家的便利服務。

造橋鄉農會總幹事彭森華表示，農村社區小舖自106年開始營運，由於農會團隊非常用心經營，今年營業額已突破2000萬大關，他感謝縣府最近補助經費擴建合法建築作為舉辦活動的場所，農委會另補助廳舍辦理修繕工程，為辦公環境與活動場地升級。