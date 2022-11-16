胖匠義廚團特製的高雄五寶養生餐盒的菜色豐富，令人食指大動。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市海洋局為行銷推廣高雄市優質水產品及高雄五寶，與胖匠義廚團16日合辦公益食魚教育品嘗活動，特製100份限定高雄五寶愛心餐盒，溫暖長者的心與胃。

高雄五寶包含石斑魚、秋刀魚、魷魚、鮪魚、虱目魚。海洋局指出，魚類含有豐富的蛋白質、胺基酸，對於高齡者是非常好的營養補充來源，此次與胖匠義廚團合作，前往弘道老人福利基金會，請長者試吃。

此款「高雄五寶養生餐盒」菜色有鮪魚沙拉、糖醋龍膽石斑魚、照燒秋刀魚、虱目魚蒸蛋、四季豆螺鮮魷、酥炸小饅頭、蕃茄炒地瓜葉、紅藜栗子飯、芊香豆腐，現場再加碼料理龍膽石斑味噌湯，長輩們紛紛說好吃。

海洋局長張漢雄表示，高雄魚貨產值與產量皆為全國之冠，此次公益活動除了讓長輩能品嘗高雄優質水產品外，為了推廣食魚教育，也邀請雅甸營養諮詢中心營養師詹筱微主持健康講座，教導長輩們如何透過食魚及蔬果達到均衡的營養，預防疾病，推遲老化，以食補代替藥補。