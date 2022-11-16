鶯歌陶瓷博物館即日起至12月11日推出「案上風景—陶藝遇見了香」，展出陶藝家蘇保在、廖禮光、黃淑滿及金工藝術家周金團的71件香具創作。（蔡雯如攝）

鶯歌陶瓷博物館即日起至12月11日推出「案上風景—陶藝遇見了香」，展出陶藝家蘇保在、廖禮光、黃淑滿及金工藝術家周金團的71件香具創作。（蔡雯如攝）

鶯歌陶瓷博物館即日起至12月11日推出「案上風景—陶藝遇見了香」，展出陶藝家蘇保在、廖禮光、黃淑滿及金工藝術家周金團的71件香具創作，包含香爐、品香爐、線香爐、香盒、爐蓋、金屬香工具等，藝術家將氣味的新想像融入對香器具的思考，將圓潤青瓷釉色為主軸，搭配傳統、幾何造型或各種植物姿態的金屬爐蓋，凸顯古典、時尚的桌上風景。

陶博館長張啟文說，現代社會生活節奏快速，民眾在忙碌之餘也會追求寧靜、美感體驗，因此香文化是傳統文化的典雅精細的一環，近年來香席興起，也成為潮流的展現，本展覽是陶藝、金工藝術家跨域演繹兼具美感、實用的用香器具，優美的釉色和精巧的裝飾，搭配出多樣的器具之美，民眾在展場內體會到陶冶身心的感受。

陶博館表示，香學大師劉良佑20年前就開始繪圖設計用香道具，期待傳統用香文化能普及在現代人生活中，學生蘇保在、廖禮光、黃淑滿及金工藝術家周金團傳承後，實際做出各式香道具，蘇保在、黃淑滿以簡潔圓潤的造型，用古典青白瓷創作「爐、瓶、盒」等多式香具，展現溫潤的光澤。

另外，廖禮光長期潛心鑽研古文物，探討古代陶瓷的形制、窯爐、釉色等，作品帶著古風；周金團創作的金屬爐蓋，為各式香爐、盒不可缺少的配角，其中的不澆水系列精刻著植物的色彩和姿態，用鏤空呈現意頭、雲朵，直立片狀的銅錢草、鐵線蕨等紋樣的蓋罐，搭配陶瓷香器，相當精彩。

陶博館說，這次展示的香道具是陶瓷與金工的跨界合作，讓香席具有豐富文化表情，各式爐、瓶、盒等香具就像桌案上最優雅的風景，詳細展覽資訊可至陶博館官方網站或粉絲專頁查詢。