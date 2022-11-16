財團法人台灣永續能源研究基金會於周三假台北圓山大飯店舉辦台灣企業永續獎頒獎典禮，中鋼(2002)在永續綜合績效的亮眼表現下，第七度榮獲最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」，由中鋼總經理王錫欽接受考試院院長黃榮村頒獎。

同時，中鋼推動ESG成果完整於企業永續報告書中展現，不僅在台灣企業永續獎評比中獲頒「永續報告書獎白金級」，亦獲得全球企業永續獎之「永續報告書獎銅獎」。此外，在單項績效獎部分，中鋼脫穎而出拿下「人才發展領袖獎」、「氣候領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「永續供應鏈領袖獎」等七座獎項，顯現中鋼致力永續經營的努力及成果，深獲評審高度讚賞及肯定。

為響應全球淨零碳排倡議，中鋼於去(110)年2月設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，並完成2050年邁向碳中和的路徑規劃，以短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段，並依資源條件、成本有效及高級鋼生產能力考量，選擇最適合路徑。中鋼整體減碳工作，短程部分規劃加大力度提升能源效率，以及使用再生能源；中程部分以高爐添加還原鐵、高爐噴吹富氫氣體代替噴煤、鋼化聯產、轉爐增用廢鋼等方案同時推動；長程部分則與全球先進鋼廠同步，規劃全氫能冶煉製程、以CCS技術將低碳高爐轉化為零碳高爐等策略方向，並已著手布局所需技術及資源。

中鋼近年來在ESG推動上成績斐然，在鋼品製造方面積極投入數位轉型，導入5G專網，例如透過車輛定位技術開發、建立行車安全輔助系統以及即時影像串流傳輸，讓公司同仁在辦公室即可遠端執行生產相關作業；另外，中鋼也採行多元水源策略，使用都污再生水已達總用水量約50%，不僅提高生產用水穩定度，亦能增加民生用水的調度空間，實踐循環經濟。在產銷供應方面，中鋼公司響應建立綠色供應鏈，啟動高再生材熔煉技術研發，將生產的鍍鋅鋼品SGCC添加再生材比例提高至12%，成為全球首家取得UL 2809再生材含量驗證的鋼廠。在人才培訓方面，中鋼公司不僅善盡照顧員工責任，也建構「數位訓練系統平台」，同仁參加內部培訓課程已改以識別證感應簽到，取代紙本簽名，不僅提升受訓紀錄效率，每年更可減少超過8000張紙的使用。

中鋼集團子公司中聯資源(9930)也榮獲「永續報告-傳統製造業-第一類白金級」獎項，由董事長張鴻昌接受金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲頒獎，此殊榮顯現中聯資源致力永續發展的努力及成果獲得高度肯定。

實踐ESG成果方面，中聯資源不僅與國內水泥業者異業結合，推動礦泥、礦物細料及轉爐石作為水泥生料於水泥廠循環利用，減少天然礦石開採及降低水泥生產成本，開創資源循環利用，近兩年計有「水淬爐石應用於營建材料用途」、「礦物細料應用於水泥生料用途」及「人造螢石再利用」等7項商業模式取得BS 8001循環經濟最高成熟度第4等級(Level Optimizing)證書。此外，為強化公司對氣候變遷議題之因應能力，中聯資源於今年導入TCFD，建立風險架構鑑別氣候變遷對營運可能造成之重大風險與機會，並提出相關應對策略及方案，今年11月更通過台灣智慧財產管理規範(TIPS)驗證審查。