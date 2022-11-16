民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室15日舉辦「學術界連署支持林佳龍」記者會，宣布學術界共有335位學者、專家連署，支持林佳龍競選新北市長。對此，林佳龍今日表示，能夠獲得學者專家的「推薦函」，是非常大的肯定。林佳龍說一定會帶著所有人對政治的夢想全力以赴！

林佳龍今(16)日在臉指出，台灣學術界，有許多知識菁英，扮演社會的良心，近年來願意站出來支持政治人物的已經越來越少。林佳龍說他能夠獲得學者專家的「推薦函」，是非常大的肯定，「過去我也曾經以學術作為人生志業，所以，來自學界的支持，對我格外重要」。

林佳龍提到昨天有335位學者，共同連署力挺他，讓他內心很感動。林佳龍表示，他這一生，是台灣及學術給予他養分，讓他擁有理性思辯的能力，也能客觀公允看待社會演變，擁有人文價值與社會關懷，是一個政治人物能維持正道的關鍵基礎價值。

林佳龍說他在學術界的前輩、老師，即便已經7、80歲了，也仍像17、8歲一樣，有理想、有公共政策願景，無論是在學術、政治、民間工作，都是想要讓台灣被國際看到，這是台灣最寶貴的資產。林佳龍說他們這一代已經很幸運，不會像上一代的人，因為從政而被抓或是黑名單回不來，他們有機會可以用具體的制度設計、台灣的國土規劃跟改造，形塑國家的未來。

林佳龍說這次新北市長選舉，他所提出的「新北大翻新」、「首都圈」的政策規劃，就是希望能帶動所有人，重新反思台灣未來的發展可能。林佳龍表示，學術界是社會良心、公共知識份子是公共財，今天大家願意站出來大力推薦，也肯定他能持續為國家帶來貢獻，「感謝學術界的相挺支持，我一定會帶著所有人對政治的夢想全力以赴！」