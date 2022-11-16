22歲李姓男子與友人14日凌晨酒駕，在忠孝東路撞車，造成王姓男子傷重不治，李又對趕來的警方咆哮，甚至作勢奪槍，最後遭開2槍制伏，警方將他送醫、抽血後，發現酒測值高達0.95，16日待他狀況穩定後，依過失致死、公共危險罪將他移送北檢，坐在輪椅上的李面對媒體詢問時，低頭不發一語。

警方指出，13日晚上，李與多名友人前往大安區某夜店，參加1個慶生趴，14日凌晨又轉往酒店續攤，凌晨4時眾人分開2車準備離開，李坐的車原本由16歲無照曾姓少年駕駛，但開到一半，李認為曾的技術不佳，要他半路停下改由他來開。

警方調查，已喝茫的李以破百時速在街頭狂飆，行經忠孝東路地下車道東往西方向時，撞上前方王男駕駛的自小客車，王車整台翻覆，王被壓在車內重傷，救出送醫後仍宣告不治。

中正一警方到場時，李一度還想加速逃逸，下車後更企圖襲警、奪槍，林姓員警對空鳴槍制止無效後，張姓員警朝李左大開2槍才將他制伏，李身上並被發現1把折疊刀，經送醫包紮無礙後接受警方偵訊，16日下午被依過失致死、公共危險等罪移送，坐輪椅的李嫌穿著連帽上衣，面對媒體詢問時低頭不語，全案由檢方持續偵辦中。

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