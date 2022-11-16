苗栗縣竹興國小16日在運動場辦理雙色跑道啟用，以及苗栗縣首間國小設置的托嬰中心揭牌典禮，預計可收托40名2個月以上、未滿2歲嬰幼兒，營造安全、友善、養育環境。

縣長徐耀昌與議會秘書長林來居、縣議員廖秀紅、張佳玲、黎煥強、教育處長葉芯慧、社會處長楊文志及各校校長等一同出席盛會。

徐耀昌表示，為減輕家長育兒負擔，縣府落實「0-6歲國家一起養」的政策，在中央補助及縣府配合款共920萬元挹注之下，設置苗栗縣第1家「竹興公設民營托嬰中心」，以活用竹興國小原有閒置空間，規畫分齡照顧專業托育服務。

托嬰中心在設計規劃之初，以綠建築認證無毒建材施作為目標，結合可愛童趣造型設計並搭配溫和的色彩，營造舒適活潑、安全無毒且舒適的多元發展環境，結合竹興國小校內綠美化環境及共融遊戲器材，跨齡共享的學習空間。

另，增設無障礙電梯友善家長送托，讓孩子有機會藉由體適能活動促進身心均衡發展，提升感覺統合訓練環境，未來將委託「社團法人台灣愛家社福協會」經營，預計收托40名2個月以上至未滿2歲之嬰幼兒，以提供平價、優質的教保服務。

而竹興國小創校已逾30年，跑道因長年使用及喬木樹根隆起，造成跑道極不平整，加上司令台因鋼筋嚴重外露，牆面磁磚嚴重龜裂損壞不堪，有使用安全疑慮。

在徐耀昌縣長、鍾東錦議長和縣議員們的積極爭取下，教育部體育署及苗栗縣政府共同補助經費計780萬元，方能成就今日嶄新面貌。

歷經3個月工期，全新跑道終於啟用，整座操場為天青藍及薰衣草紫的雙色跑道，搭配全新整修的抿石子琉璃司令台，並在校園蓊綠植物的映襯下，呈現出舒適寬廣微微帶點清香的運動場景色氛圍，讓師生們享有安全的運動環境，且提供社區民眾優質的運動場所，藉學校與社區共同帶起運動風氣，讓學子與民眾養成健康生活型態。