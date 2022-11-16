國銀海外分支機構最新獲利出爐！金管會銀行局公布，2022年前三季國銀海外獲利稅前盈餘達516.5億元，較去年同期的427.9億元、成長了20.7％，創疫情以來新高紀錄，前三大獲利金雞母為香港240.6億元、美國82.3億元、新加坡39.9億元。其中，新加坡獲利暴衝至39.9億元，較去年同期大幅成長72％擠下大陸的38.5億元，搶進前三。

銀行局官員分析，國銀海外獲利較去年成長因素有三，一是全球吹升息風，讓銀行淨利息收入增加，二是疫後景氣復甦讓國銀放款增加，三是去年提列備抵呆帳較高，壓低基期。

就海外獲利前五大來看，雖然仍是同樣五區域，但大陸首度掉到第四名，新加坡搶進前三。據銀行局統計，國銀在大陸分支機構獲利自2020年疫情爆發後就逐步下降，2020年全年獲利82.4億元、2021年前九月達49億元、2022年前九月38.5億元，較去年衰退21.4％，獲利首次輸給新加坡。

銀行局官員指出，國銀在大陸獲利減少，主要是考量大陸持續清零政策封城控管、經濟面臨下行風險較大，影響放款意願，另外，人民幣兌美元也呈現貶值，造成大陸分行資產兌回新台幣出現匯損，導致獲利下滑。

值得注意的是，2022年上半年國銀在日本、緬甸的海外分子行出現虧損，第三季雖有好轉，但日本仍持續虧損1.8億元、緬甸則已打平，是獲最差的二個區塊。銀行局指出，日本今年出現虧損主要是國銀在該區放款量減少，加上有公銀行庫踩雷，聯貸案的客戶財務體質變弱、必須增提備呆。至於緬甸區獲利不佳，主要是國銀在該區的分支機構在2021年才剛開業、營業費用較高。