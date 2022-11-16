台版晶片法案明出爐！為維持國內供應鏈在國際的關鍵地位，經濟部加碼針對技術創新且居國際供應鏈地位之公司，在前瞻研發及購入先進設備給予投資抵減優惠。行政院上周也快速完成《產業創新條例》第10之2條內容的跨部會審查，17日將排入行政院院會議程進行討論，預計將會拍板定案，明年順利上路之後，包括台積電、聯發科等國際技術領先大廠都將適用。

在美國晶片法案、日本半導體復興計劃、韓國K半導體戰略一一出爐之後，世界各國再度展開半導體先進技術研發大戰，為鞏固半導體技術領先定位，經濟部在今年6月預告「台版晶片法案」產創條例10之2後，也引發不少討論。

據悉，行政院上周五中午協調通過，實施期間為2023年到2029年，但每年度條件不一樣，仍待相關子法在做細節規劃。修正後的草案將針對符合「國際供應鏈關鍵地位」企業的前瞻研發支出當年度抵減率25％，購置先進設備當年度抵減率5％，且「購置設備金額無上限」。

經濟部官員解釋，未來不管是研發投抵或設備投抵，單項投抵減總額不得超過其當年度應納營利事業所得稅額30％；若兩項同時申請者，則合計得抵減總額以不超過當年度應納營利事業所得稅額50％為限，希望能藉此大廠能持續在先進製程尋求突破、穩固領先地位。