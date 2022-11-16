一名女網友分享，逛夜市驚見大陸超夯零食「魔芋爽」，買了一包來嚐鮮，結果卻被辣到哭，完全不敢再吃第二口，引起上千位網友討論，不少苦主直呼，真的超級辣，完全吃不下去，但也有喜歡吃辣的人讚其實不錯。

一名女網友近日在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，在台灣逛夜市的時候，偶然發現一款大陸超夯零食「魔芋爽」，原以為自己會很喜歡，沒想到一入口就被辣哭，完全不敢吃第二口，最後只好整包丟掉。

貼文引起網友討論，不少無法吃辣的網友崩潰說，這是一種全新境界的味道，真的辣到受不了；但也有嗜辣的網友表示，魔芋爽的辣吃得很爽，偶爾突然想吃又鹹又辣東西的人可以試看看。

另有許多家長則透露，從來沒有聽過這款零食，但詢問孩子以後發現，許多小朋友都知道，似乎在孩子的世界裡面很夯。「兒子女兒吵著叫我買」、「在夜市看到一堆小孩吵著媽媽要買」、「 我兒子超愛」。

而魔芋爽其實是大陸衛龍食品生產的零嘴，魔芋其實就是「蒟蒻」，這款零食主打熱量低又重口味，每包才21大卡，而魔芋爽的口味有3種，分別是香辣、麻辣與酸辣。實際查詢台灣的網購平台，發現魔芋爽超便宜，平均一包只要12元。

不過，也有網友提醒，仔細看商品的成分表，魔芋爽的熱量雖然只有20多大卡非常低，但是納含量卻不容小覷，一小包就有227毫克，大家要注意攝取量。