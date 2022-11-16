嘉義市多位議員督促市府動用第2預備金500萬元作為此次選舉的查賄獎金，市長黃敏惠為宣示反賄選的決心，加碼500萬元，總共1000萬元查賄獎金，嘉義市警察局16日表示，4年前查賄有成，500萬元查賄獎金全部發完，此次1000萬元獎金希望更加激勵查賄工作。

嘉義市議員蔡榮豐、張榮藏、張秀華、蔡文旭、副議長蘇澤峰及議長莊豐安，在此次市議會定期大會開幕時，建議嘉義市警察局編列查賄獎金，提振警方加強抓賄選的士氣，獲得議員普遍支持，經多位議員督促，市警察局長王文澤允諾編列。

蔡榮豐說，每次選舉都「賄聲賄影」的傳聞不斷，4年前的縣市長及議員、里長選舉，市警局編列500萬元查賄獎金，今年選舉已接近，卻沒有查賄獎金，為了端正選風，市警局應比照往例編列查賄獎金，獎勵員警積極查賄。

張榮藏則說，過去都是動用市府第2預備金編列500萬元查賄獎金，市警局應比照辦理。

蘇澤峰則說，目前有議員候選人主動提供100萬元獎金抓賄選，不知道是不是在暗諷警方查賄不力？既然可以動用第2預備金，為了嚇阻賄選歪風，就應編獎金鼓勵警方加強查賄。

蔡文旭也說，編查賄獎金是宣示查賄的決心，讓大家對民主選舉的選風有信心，市警局長也應在議會允諾編列查賄獎金，表達宣示查賄的決心。

市警察局表示，黃敏惠市長為端正選風，已決議編列1000萬元查賄獎金，審核標準比照歷次的規範，查獲賄選案移送至地檢署，可依規定申報獎金，原則上抓到選民、樁腳、里長候選人、市議員候選及市長候選人，各發放3萬、6萬、10萬、20萬元獎金。