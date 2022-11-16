南投山老鼠橫行，檢方起訴2件11人。（南投地檢署提供／廖志晃南投傳真）

屈姓等失聯外籍移工及楊姓國人，組成8人盜伐集團；黎姓等3名失聯外籍移工組成盜伐集團，盜伐、竊取貴重木紅檜樹瘤、台灣扁柏等，案經南投地檢署檢察官偵查終結，分別依違反《森林法》等罪嫌提起公訴。

南投地檢署主任檢察官李俊毅表示，檢察官陳俊宏偵辦被告屈姓、阮姓越南籍失聯移工與國人楊姓被告等人，共組具持續性、牟利性的盜伐集團，於2022年9月7日前往南投縣仁愛鄉春陽村某登山口，先由屈姓被告3人進入南投林管處轄管的濁水溪事業區第21、25林班地，另1名阮姓被告再於同年9月12日進入該林班地，砍伐、鋸切貴重木紅檜樹瘤15塊，總重126.94公斤，9月16日將竊得樹瘤背負至春陽村登山口時，被警方攔查，並扣得紅檜樹瘤、背包等證物，檢察官訊後向法院聲請羈押2人獲准、1人責付南投縣專勤隊收容、1人另案發監執行。檢方認定被告8人，違反《組織犯罪防制條例》、《森林法》罪嫌。

被告黎姓男子等人，於今年7月11日前，進入濁水溪事業區第29、30林班地，砍伐、鋸切貴重木台灣扁柏角材、樹瘤共30塊，總重394.07公斤，被告等人於將竊得角材、樹瘤背負至仁愛鄉中華巷，由另2名被告分別駕駛車輛運送，警方於同日凌晨4時5分攔查，不詳年籍人士趁隙逃逸，當場扣得扁柏角材、樹瘤、銼刀、鍊條等物，檢察官張姿倩訊後，向法院聲請羈押3人獲准，其中黎姓被告冒名應訊，仍遭識破。檢方認定被告3人違反《森林法》罪嫌，黎姓被告另涉《刑法》偽造文書罪嫌。