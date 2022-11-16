國民黨新竹市黨部青年部16日提出青年婦女政策，對已屆生殖年齡但心理年齡又還沒準備好的女性們，能藉由凍卵能拿回自己對人生的選擇權，未來將由所有黨籍市議員全面推動凍卵補助。

國民黨新竹市黨部發言人林郁璇指出，新竹市是全台灣生育率最高的城市，但隨著晚婚風潮盛行，尚未組成家庭的女性會趁年輕時提前凍卵，保存較優良的卵子，以避免因年紀增長，造成卵子品質下降。

林郁璇說，現今台灣取卵、凍卵技術已相當成熟，到生殖中心評估完，後續只需要幾次取卵療程就可以完成。「凍卵」及冷凍卵子，指的是將卵子取出後，以玻璃化冷凍技術保存在負196度的液態氮之中，想要生育時解凍，再作人工受孕或試管嬰兒療程。

從職業別來探討的話，以往外界的觀念認為高薪、高壓的行業，或有較高社經地位的女性，對凍卵比較感興趣，但有第一線醫師提到，現在從事教育業的女性近年來選擇凍卵的也不少，可能的原因是，教師工作接觸這方面的知識機會較多，職業也相對穩定，不過比例最高的仍舊是工程師。

另，依據外媒指出，2014年開始美國的科技大廠例如Apple、Meta、Google等，陸續提供正職員工生殖相關福利，國外企業把凍卵當作員工福利的例子有很多，不過就目前而言，台灣企業對保護女性生育力這塊的想法並沒有這麼普及，台灣這部分還有許多空間能邁進。

林郁璇指出，國民黨青年部將提倡新竹市科技城的企業與相關政府資源對凍卵的補助，對已屆生殖年齡但心理年齡又還沒準備好的女性們，能藉由凍卵能拿回自己對人生的選擇權。

同時可提高生育率，並促進更多育兒照護服務與托育中心補助的福利，延續國際教育人才培育，增進女性在職場上工作與生活的平衡，並讓新竹市教育人才在國際上有更多競爭力，而此政策將由黨籍市議員努力推動。