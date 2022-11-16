美國司法部昨（15日）宣布，前大聯盟明星外野手普伊（Yasiel Puig）因涉嫌從事非法賭博活動，甚至在接受調查時向聯邦人員說謊而觸犯偽證罪，目前普伊承認做偽證，願意支付5萬5簽美元罰款，不過該罪最重可被判5年有期徒刑，將影響普伊的職業生涯。

根據《NBC Sports》報導，普伊自2019年5月開始透過手機簡訊，經由非法博弈網站第三方負責人尼克斯（Wayne Joseph Nix）牽線下注，在一個月後累積28萬2900美元債務，而普伊還清20萬美元後，被重新允許進入非法賭博網站，又在2019年7月5日至9月30日期間，在籃球、足球及網球進行899次投注，但不清楚普伊是否有在棒球運動中下注。

普伊今年1月接受聯邦探員調查，他聲稱自己只是透過棒球認識尼克斯，從未參與非法賭博運動，不過隨後還是在流出的語音訊息中被抓包撒謊。前大聯盟球員希爾尤斯（Erik Hiljus）也坦承與尼克斯有所接觸，同意2項罪名，但希爾尤斯與普伊並不相識。

今年球季來到韓職發展，普伊幫助培證英雄闖進韓國大賽，才敗給最後冠軍SSG登陸者，普伊曾表示自己來到韓國後接受了完善心理輔導，自己已經成為了一個更成熟的球員，不料又惹出事端。根據韓媒《體育春秋》報導，就連培證英雄也完全沒有收到普伊涉賭消息，是看了外媒報導才知道，球團目前還在釐清事實，是否續留普伊仍需內部討論。