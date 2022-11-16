方芳芳主持過知名節目《綜藝萬花筒》、《玫瑰之夜》，有著「最美麗的主持人」封號，已淡出演藝圈的她，和老公丹尼爾、兒子移居上海多年，如今宣布將返回台灣養老，但提到獨留兒子在上海工作，仍忍不住紅了眼眶。

根據《自由時報》報導，方芳芳近日出席活動返台，她提到當年因老公丹尼爾工作移居上海，沒想到一住就是22年，如今宣布賣掉上海房產，準備回來台灣養老，她點出上海封城是主要原因，除了自由度大減之外，路上更經常有核酸檢測站，雖然至今尚未確診，但若確診就得送方艙醫院，讓她擔憂表示光想像就很害怕。

方芳芳透露在上海時，原本一家3口住在社區的獨棟別墅，裡頭設有湖泊跟大花園，公共設施讓人瞠目結舌，不過計劃要回來台灣養老，便將上海房產賣掉，由於獨生子Jason仍在上海前擔任酒店經理，為了讓他有棲身之處，便改買另一戶比較小的留給他住，但提到兒子當的雖是經理，但頭銜空有名號，仍得從基層做起，加上想到他獨自在異鄉奮鬥，仍忍不住紅了眼眶。

方芳芳先前提到上海封城的情況，坦言造成生活上許多不便，像是當時怕買不到菜也怕買貴，後來有人跳出來做團購後，便每天緊盯手機添購物資，有次誇張到訂的蛋同時送來，讓家中一次囤積200顆蛋，不過也因為都待在家，讓一家三口多了相聚在一起的時光，坦言相當珍惜那段時間。