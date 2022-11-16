中國遠洋運輸集團（COSCO）民船練運軍車

央視公開的影片顯示，解放軍最近在鄭州聯勤保障中心利用民用船，進行了重裝甲車和運兵車等各式軍車裝載演訓。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）16日報導，這顯示利用民船進行軍事訓練的趨勢正有增無減。而這些民船屬於國營中國遠洋運輸集團（COSCO），而它是中國最大的航運企業，也是全球大型海洋運輸公司之一。中遠每年成長強勁，擁有數量創紀錄的民船。

報導指出，在中美關係緊張，台海內部和周邊軍事活動增加之際，北京不斷加緊讓民船執行軍事任務，可能為印太製造問題。

長久以來，西方軍事專家一直說，中方在可能的兩岸衝突中，或許會動用滾裝船和車輛運輸船，以充當兩棲運輸艦。而這擔憂不是沒有原因的，就在今年8月美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍在台灣周邊展開大規模實戰軍演，其中就涵蓋了民船。