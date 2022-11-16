屏東縣青創聚落是屏東第1個青年創業基地，因階段性任務完成、即將畫下句點，屏東縣政府特別規畫「落日再昇系列活動」，並以日照南方大會師作為開場，邀請南台灣青創育成團體、創業青年，以派對形式交流揭開序幕，同時規畫為期六周的靜態展覽，一覽青創聚落的過去、現在、未來。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，青創聚落運用53個貨櫃搭建，藉由建築空間的挑高、跳空，將氣流引進室內，巧妙運用低碳綠建築設計，解決南台灣氣候炎熱問題，縣府更首次拿下「國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎」殊榮，成為打卡熱點，同時帶動觀光發展並提升屏東能見度。

青創聚落成立5年多來，推動青年創業孵化、育成輔導，至今已陪伴超過50個青創品牌，育成率超過50％；屏縣府表示，做為屏東縣第一個創業孵化器，將於年底完成階段性任務，縣府將持續協助青年將創業的能量擴散到各個青創空間。

屏縣府勞青處表示，落日再昇系列活動除了開幕派對、靜態展覽外，分別於11月19日及12月17日安排《扭動青春-屏東大專院校創新創業集市》、《New Day Party扭日派對》等主題活動，至於「落日再昇成果特展」靜態成果展將一路展出至12月24日，將介紹青創聚落曾培育扶植的青年創業店家、青創歷年大事紀、青創記憶影像及各青創基地及品牌推廣方向。