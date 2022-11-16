知名作家九把刀表示，妻子說幼稚園多年前就已經改名為幼兒園，現在還會說幼稚園的人，大多都是老人，讓九把刀不敢置信，貼文引發網友熱議，不少網友對幼稚園已改名為幼兒園相當震驚，「我也都說幼稚園，何時變成幼兒園的？」

九把刀昨（15）日於個人臉書粉專指出，妻子說幼稚園已改名為幼兒園，現在還在講幼稚園的人，普遍都是老人，這說法無法說服九把刀，令他忍不住回，「我聽妳在講。」

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「我幼稚我驕傲」、「我知道改很久了，但我還是叫幼稚園」、「幼稚園聽起來比較順耳啊」、「這概念就跟小叮噹和多啦A夢，是一樣意思」、「我是不會承認，我都說幼稚園 」、「沒關係，你還是可以說幼稚園，我們這些老人聽得懂」、「我也都說幼稚園，震驚」、「到底何時變成幼兒園的？老人路過」、「我還是習慣講幼稚園」。

留言中也有人表示，「民國100年幼托整合就改了喔」、「真的，每次聽到有人講幼稚園，會覺得到底有沒有在更新知識」、「幼托整合後統稱幼兒園，已有好幾年了，真的還是有很多人說幼稚園，默默會透露年紀」。

幼稚園這個名詞來自於日本，前總統馬英九執政時，在2011年公布《幼兒教育及照顧法》，並在2012年正式啟動幼托整合，所以不論是幼稚園或托兒所，皆改名為幼兒園。