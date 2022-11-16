美國私募股權業者華平投資（Warburg Pincus）以及國際房地產開發管理商睿星資本（Greystar），正在涉足中國大陸房市的租賃業務。類似這種全球性的投資公司，也幫不少亟欲脫手手中物件，以及想增加資金流動性的大陸房地產業者解套。

路透社16日指出，這兩家資產管理公司鎖定一線大城市的租屋市場，多方面與陷入經營困境的當地房地產業者協商，接管包括辦公室或飯店等不動產，經過一番整理後再租出去。

這些租賃業者指出，在中國大陸房地產陸續爆發財務危機，以及經濟成長趨緩，再加上主要城市房價失控大漲，讓許多年輕人只能望屋興嘆下，北京政府正在推廣買不起改用租的政策。

從房地產運作模式來推估租屋報酬率，低的至少有個位數，高的或許可上看15%到17%左右。由於有機會能獲得不錯的利潤，因此中國大陸的租房政策也得到市場不少回響。

睿星資本坦言，目前陸企中不少房地產開發商都面臨資金短缺壓力，所以跟2017到2021年比起來，可以用更優惠條件拿到更好物件，讓自己可以擴增中國大陸租屋事業版圖。

為了響應中央政府的政策，目前在上海有兩個房屋租賃物件的睿星資本，也想切入一般較經濟實惠的租屋市場，也就是專門針對領補貼款的低收入戶以及一些年輕群眾。

調研單位Frost & Sullivan統計，中國大陸租賃屋市場的規模，是從2017年1.2兆人民幣，先增至2021年1.8兆人民幣，然後最晚到了2026年，預估會大增至2.7兆人民幣，約3722.5億美元。

華平投資則是看出中國大陸租屋市場的發展潛力，因為房價愈來愈有吸引力，但當地開發商卻礙於缺乏資金，無法有肌肉跟國際大廠競爭。故未來三年將更積極在當地找尋合適物件。

路透社7月曾報導，中國大陸將啟動一個高達440億美元專用基金，為購買未完工住宅提供資金活水並協助完工。之後，再出租給有居住意願的民眾。相關業者透露，目前景氣不佳，事實上租屋要比買屋交易更加活絡。