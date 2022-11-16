繼昨（15）日鼎泰豐調整價格後，號稱「速食南霸天」的丹丹漢堡今日也宣布將調漲價格，其中包括6款人氣套餐，以及多項單點產品，漲價約2至6元，還有2款餐點即將從菜單上除名。

今（16）日丹丹漢堡有不少分店都在臉書粉專發文公告，因為基本工資及原物料等各項營運費用上漲，為維護產品品質，決定於本月18日調整價格，漲價的套餐包括：「1號、4號、7號、9號餐」皆漲5元；「5號、10號」則漲價6元；早安特惠餐全數調升3元。

除了套餐調整價格外，還有7項單點美食也漲價，分別是「地瓜薯條、烤醬雞堡、無骨雞塊5塊 」，漲價2元；「玉米濃湯、脆皮炸雞（腿、塊）、無骨雞塊9塊」，漲價3元；「鮮脆雞腿堡」漲價4元，而套餐加購的地瓜薯條也調升2元。

值得注意的是，咖哩豬排堡、扁食肉焿這兩款餐點即將停售，且「可樂、雪碧、七喜、蘋果汁、檸檬風味紅茶」等飲品，也不再提供小杯的選項。

雖然丹丹漢堡「漲聲響起」，但其實也有好消息，「12號餐」將調降3元，且工作夥伴的時薪將調升至178元起，同時，丹丹漢堡也列出許多長年凍漲的產品，分別是：「玉米濃湯26年」、「可樂、汽水23年」、「檸檬紅茶29年」、「熱奶茶25年」。