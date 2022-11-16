影／高虹安前助理爆「民眾黨5立委捐人頭助理」 柯文哲最新回應

民眾黨新竹市長候選人高虹安捲入詐領國會辦公室助理費疑雲，甚至被爆有5立委捐人頭助理，台北市長、民眾黨主席柯文哲今（16）日出席活動時被問到相關案件，僅強調沒有人頭助理，聘用的人都是做立法院相關的事，隨後就快步離開。

柯文哲今日下午出席Meet Taipei創新創業嘉年華活動，本不接受採訪，不過因匿名爆料延燒，他在活動開始前率先回應指控，抱怨說「匿名的助理爆料，講一大堆」、「每天這樣一報，等於控制媒體每日要我們回答，我們是會回應，但細節要請總召來回應」。

柯文哲強調，沒有人頭助理，也沒有浮報薪資，這些人做的都是立法院相關的事，質疑對方每天一爆是在控制媒體，讓他們只能每天回答，接著快步離開進入活動現場，儘管媒體一路緊追，甚至有人不慎跌倒，柯均未停下腳步。

活動結束後，柯文哲再度重複說「這每天丟一個，我就要回答一個，我實在是太痛恨了！」隨後就搭車離開，未多做其他回應。