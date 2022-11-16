為鼓勵資源回收處理業者邁向升級，環保署與中小企業信用保證基金合作擬提供10億元的信用保證額度，每家業者最高可貸款5000萬元，環保署還額外提供1％利息補貼，也將投入約3年、9億元的「精進補貼」鼓勵業者生產高值化產品。

據環保署估計，透過回收基金在去年估計帶動450億元經濟效益，產生環境貨幣化效益近1400億，並提供3.5萬人就業機會。

為鼓勵業者邁向智慧化及高質循環體系，環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，擬從明年起與中小信保基金合作，提供業者優惠利率，取得汙染防制設備及自動化製程機具設備資金，提升回收處理設備效能，還額外提供1％的利息補貼，減輕業者負擔。

王嶽斌說，除了貸款及利息補貼外，也擬在3年內提供9億元預算，鼓勵業者生產高價值產品如廢輪胎可製成膠粉、廢玻璃製成輕質磚等「精進補貼」，並爭取到5000萬元國科會預算用來分析資源循環業的排碳熱點，進行再生料的碳盤查，分析減碳效益。

王嶽斌提及，也發現部分資回循環業者只為請領補貼，因此僅符合門檻的低標準，將會透過每3年或每4年的評鑑，針對落後的業者祭出較嚴格的補貼標準，以促使業者改善。