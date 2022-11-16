第15屆台灣企業永續獎（TCSA）16日舉行頒獎典禮，永豐餘集團成為大贏家，總共摘下6大獎。其中永豐餘投控（1907）及旗下子公司華紙，雙雙入列台灣永續百大典範企業。

永豐餘投控憑藉全循環系統實踐減碳零廢棄的願景，以及區塊鏈金融科技運用在核心本業實際業務場域等創新，一舉獲得今年TCSA台灣企業永續獎的「永續報告書-金獎」、永續單項績效類「循環經濟領袖獎」和「創新成長領袖獎」，以及永續綜合績效類「台灣永續100大典範企業」等四項獎座，其中創新成長領袖獎為今年首度獲獎。

此外，永豐餘集團旗下林漿紙廠華紙，今年也獲得「永續報告書-銀獎」、永續綜合績效類「台灣永續100大典範企業」等兩個獎項。永豐餘集團今年總共摘下六大獎，成為大贏家。

永豐餘以農業起家，長年實踐循環經濟，以二代創辦人何壽川提出的全循環經濟理念為藍圖，將造紙過程中的副產品轉化為資源再利用，發展出全台最大的木質素發電（液態）、沼氣發電（氣態）及SRF零燃煤汽電共生（固態），為台灣再生能源提供具體可實踐選項，榮獲本屆「永續單項績效類-循環經濟領袖獎」獎項。

另外永豐餘持續在數位轉型上創新，建立全台第一個「區塊鏈供應鏈金融平台」，將區塊鏈金融科技運用在核心本業的實際業務場域，提升上下游供應商在融資和風險控管的效率，以科技解決供應鏈實際需求，強化供應鏈永續韌性，協力供應商生態系數位轉型，創造企業、銀行、供應商或客戶多贏互信的金融平台，其創新舉措獲得「永續單項績效類-創新成長領袖獎」讚許。

為面對氣候變遷議題、落實ESG推動，永豐餘2021年成立跨事業群的「永續發展委員會」、擬定「永豐餘永續藍圖」、從集團層次推動導入氣候相關財務揭露（TCFD）及SASB永續會計準則，其努力在「企業永續願景與策略」、「公司治理績效」、「財務經營績效」、「氣候治理及能源管理績效」、「環境永續績效」、「社會共融績效」、「供應鏈管理績效」及「合規或獎勵事蹟」等八大評選構面獲得肯定，榮登「永續綜合績效類—台灣永續100大典範企業」。

由台灣永續能源研究基金會主辦的台灣企業永續獎，為國內企業社會責任領域最具指標性的獎項之一，今年邁入第15屆，總共424家企業參加角逐，較去年成長29％，創歷年新高，今年大會邀請577位志工評審與297位知名專家學者，合計874位評審共同評選，競爭相當激烈。永豐餘此次獲得評審肯定，公司承諾未來將持續以淨零碳排為目標，進行能源轉型、醣科學材料研發與經營，朝「低碳」、「低耗能」、「以醣代塑」方向前進。