簽約儀式由縣府秘書長陳祥麟(中)見證，期待雙方的合作能引領金酒在北美及東北亞市場再創高峰(于家麒攝)

在金酒董事長黃怡凱(左)與欣臨集團總經理陳德仁(右)共同啟動合作鈕後，金門高粱將正式打入北美與東北亞國際市場(于家麒攝)

近年金酒業績雖受疫情影響甚鉅，但開拓市場腳步未曾停歇，持續在國際市場積極佈局，終於迎來曙光，今(16)日下午與知名國際品牌代理商「欣臨集團(THL)」旗下企業「天工生技(TICO)」正式簽約合作，自明(2023)年1月1日起，將運用欣臨集團整體市場通路，引領金酒在北美及東北亞市場再創高峰，達成走出台灣邁向國際的下一波躍進。

金酒表示，與欣臨集團的強強聯手將一舉拓展北美及東北亞市場的經銷通路，自明年起拉高規模將金門高粱酒外銷至美國、加拿大、日本、韓國等地；奠定金酒公司拓展國際市場領域的一大步，無疑將打開世界的能見度，真正讓世界看見金門高粱酒。

今日下午在金門縣政府秘書長陳祥麟與財政處長孫國智的見證下，金酒公司董事長黃怡凱與欣臨集團總經理兼天工生技董事長陳德仁簽訂北美及東北亞區域經銷契約，自明(2023)年1月1日起正式在北美及東北亞經銷金門高粱酒。

欣臨集團成立於1949年，年營收超過百億台幣，深耕台灣市場及國際通路已逾七十年，是國內最具規模且國際化的專業代理商。該集團代理的產品多達數十項，包含食品、糖果、沖調飲品、專業沙龍及生活日常用品等，被譽為台灣快銷專業代理的模範。

此外，欣臨集團與全球第三大(美國第一大)連鎖會員制零售通路「好市多」合作已超過十五年，據悉日前好市多已來金與金酒公司總經理會談；也到金酒實地訪廠，了解產品的品質與製程、及供貨的安全與能力，預備通路合作，創造通路商與供應商雙贏、共好，開創新的價值。

見證簽約儀式的縣府秘書長陳祥麟表示，金酒建廠70周年的這一刻打開了國際市場，未來能將金酒行銷到全世界令人感動與雀躍，金酒公司長期支撐金門的財政，也支撐著金門的經濟與產業，透過與欣臨集團簽訂的北美與東北亞經銷合作，再次提高了金酒的能見度，也期待能再創金酒業績高峰。

金酒董事長黃怡凱說，與欣臨集團的合作初期先以2年的合約進行試賣，視銷售狀況再調整合約或續約，對雙方也不至於有太大的壓力，努力先把第一步走好。

欣臨集團總經理陳德仁則說，初期規畫主要的銷售通路是北美與日韓的好市多賣場與亞馬遜網路銷售，將以中高價位的金門高粱打入國外白酒市場，亞洲市場在明年的第1至第2季、北美市場在第2至第3季就可以看到整個銷售成果。

金酒公司選擇北美及東北亞市場作為邁向國際的首站，是看重北美及東北亞擁有為數眾多的華人消費市場，利於國際市場穩健成長，是建廠七十年來國際版圖的重大突破，也是嶄新的里程開始。

金酒表示，未來也不排除將開發符合各區域消費習性及經銷商需求的專屬產品，可望為金酒外銷業績再創新高峰，且提升金門高粱酒國際品牌知名度，金門高粱酒走向全球世人眼前的目標指日可待。

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