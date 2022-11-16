來府城品茗、賞古蹟夕照！迎接台南400年，「第18屆府城夕照茶會」今年以「夕照、一人一境」為主題，19日重返安平古堡盛大舉辦夕照茶會，當天將以劇場式茶席演繹茶藝文化，茶藝師們以暮秋夕照為景，設計各具巧思的特色茶席，邀請愛茶之人前來品嘗這一份風雅。

為推廣茶藝文化，台南市茶藝促進會每年深秋均固定在府城知名的古蹟舉辦「夕照茶會」，歷年來，先後在延平郡王祠、孔廟、赤崁樓、億載金城、安平古堡等處舉辦，除觀賞古蹟和夕照之美，也藉此深度了解府城深厚茶藝文化底蘊，唯獨前年因多處古蹟整修，才首度在非屬古蹟的黃金海岸舉辦夕照茶會。

台南市茶藝促進會指出，迎接台南400年之際，今年決定重返安平古堡盛大舉辦夕照茶會，以茶香迎接古堡盛事。此次邀請12位來自各地的傑出茶藝師，精心策畫安平古堡（熱蘭遮堡）特色茶席展演，透過茶人的創意設計及布局，將茶席美學融入「夕照、一人一境」主題，彰顯茶文化內涵及茶生活美學，傳遞台灣茶的美好，共譜一場視覺、聽覺、嗅覺和味覺的饗宴。

台南市茶藝促進會理事長邱永岡表示，台南是文化古都，推廣茶文化交流是台南市茶藝促進會責無旁貸的工作，2005年在赤崁樓舉辦的「夕照、喫茶」及後來在各古蹟登場的夕照茶會系列活動，獲得民眾熱烈好評，隨著疫情趨緩，為協助推動古蹟活化利用，19日下午將於安平古堡廣場盛大舉辦夕照茶會，邀請各界前來共享古蹟夕照茶會之美。